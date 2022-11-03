home
Главная
>
Новости
>
На телебашне в Нальчике готовят особое световое оформление ко Дню народного единства

На телебашне в Нальчике готовят особое световое оформление ко Дню народного единства

03.11.2022 | 16:16
На телебашне в Нальчике готовят особое световое оформление к четвертому ноября. Жителей и гостей столицы порадует праздничная иллюминация ко Дню народного единства… В этот день будут чередоваться изображения российского триколора и флага Кабардино-Балкарии. Жители республики увидят поздравление с Днем народного единства и хештег “#Мы вместе”. Другие варианты подсветки тоже будут праздничными. Напомним, оформление башни обновили в этом году в ходе капитального ремонта. Новыми красками и огнями она засияла в честь столетия Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных