На телебашне в Нальчике готовят особое световое оформление ко Дню народного единства

На телебашне в Нальчике готовят особое световое оформление к четвертому ноября. Жителей и гостей столицы порадует праздничная иллюминация ко Дню народного единства…
В этот день будут чередоваться изображения российского триколора и флага Кабардино-Балкарии. Жители республики увидят поздравление с Днем народного единства и хештег “#Мы вместе”. Другие варианты подсветки тоже будут праздничными.
Напомним, оформление башни обновили в этом году в ходе капитального ремонта. Новыми красками и огнями она засияла в честь столетия Кабардино-Балкарии.
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