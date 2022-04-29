На текстильной фабрике в Терском районе расширяют производство

Чтобы дело спорилось, важно, чтобы оно было по душе. Так говорят работницы одного из швейных цехов Терека. Трудятся здесь исключительно по призванию, в смену выходят около 20 швей. В основном шьют военную и медицинскую одежду. Материал особенный, с пропиткой, которая делает ткань устойчивой к бактериям и жидкостям. Работают и над дизайном, учитывая современную моду. В день создают до 60 костюмов. География поставок, говорят, в последнее время расширилась: заказы поступают практически со всей России. Шить качественно, отправлять готовую продукцию вовремя – непреложные законы рынка. Это становится возможным, если штат профессиональный, а ткани и фурнитура поступают по графику. Работники терского швейного цеха присоединились к всероссийскому флешмобу «Мы работаем». В нем участвуют отечественные предприятия – от больших заводов до частных фирм. Своим трудом они доказывают: даже в непростых экономических условиях производство не останавливается.