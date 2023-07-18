На создание оздоровительного лагеря в КБР выделят более 57 млн рублей

КБР победила в отборе на создание объектов отдыха и оздоровления детей. Конкурс проведен комиссией Министерства просвещения Российской Федерации. В числе победителей помимо нашего региона еще 15: республики Татарстан, Бурятия, Северная Осетия-Алания и Дагестан, Ставропольский край, Волгоградская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Челябинская, Омская области. На создание детского оздоровительного лагеря КБР из федерального бюджета выделят более 57 миллионов рублей. Глава КБР Казбек Коков сегодня же посетил центр выявления и поддержи одаренных детей «Антарес», на базе которого и реализуем наш проект. Планируем возведение двух блоков до 50 мест каждый. Рассмотрели концепцию проекта, определились с расположением зданий и инфраструктурой детского лагеря отдыха. Здесь будут созданы все условия для организации познавательной, досуговой деятельности детей в каникулярное время. В дальнейшем также планируем активно развивать это направление, а мест для детского оздоровительного отдыха станет больше.