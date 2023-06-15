На создание модульных отелей КБР получит 180 миллионов рублей

Субсидии по этому направлению получат почти 40 регионов – на условиях софинансирования. Ожидается, что в результате в стране запустят больше 200 инвестиционных проектов. Благодаря им в живописных местах появятся новые быстровозводимые отели на шесть с половиной тысяч номеров. Идею реализуют согласно национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» … Предприниматели Кабардино-Балкарии, которые пройдут конкурсный отбор на получение поддержки из госказны, смогут установить современные некапитальные средства размещения в самых популярных точках региона, отмечают в Минтуризме. Речь идет о местах отдыха в Нальчике, Эльбрусском, Зольском, Черекском и Чегемском районах. Завершить все работы должны до конца следующего года.