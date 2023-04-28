На совещании в Федерации профсоюзов КБР обсудили охрану прав трудящихся

В Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарии сегодня провели республиканское совещание, посвященное Всемирному Дню охраны труда. Его отмечают 28-го апреля.
Рассмотрели вопросы государственного управления охраной труда, говорили об изменениях в законодательстве в этой сфере, обсудили детали работы трудинспекции. Особое внимание уделили общественному контролю за соблюдением на производстве установленных требований.
В конце совещания отметили заслуги специалистов предприятий и организаций, которые обеспечивают реализацию права работников на труд в благоприятных условиях.
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