На следующей неделе на нашем канале САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА– «Екатерина. Самозванцы» — 2019.10.16





Продолжение исторической драмы о судьбе великой императрицы. Власть Екатерины и ее престол под угрозой. В Европе княжна Тараканова объявила себя дочерью и наследницей императрицы Елизаветы Петровны. На юге России разгорается бунт, возглавляемый другим самозванцем — Емельяном Пугачевым. Даже в собственных покоях Екатерина не может чувствовать себя в безопасности – во дворце зреет заговор… «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ». Смотрите с понедельника в 21:00. Большая премьера на канале «Россия».