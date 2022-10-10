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На склоне Эльбруса установили самый высокогорный почтовый ящик в России

На склоне Эльбруса установили самый высокогорный почтовый ящик в России

10.10.2022 | 23:29
На Эльбрусе на станции “Гара-Баши” открыта самая высокогорная смотровая площадка страны. И там же установили почтовый ящик, посвятив это событие Всемирному дню почты, который отметили накануне. Теперь отдыхающие могут отправить открытки и письма с высоты 3847 метров – в любой день, когда погода позволит подняться до такой отметки. Забирать корреспонденцию с Эльбруса станут дважды в неделю. Это инициатива компании “Кавказ.РФ” и “Почты России”. Там считают, что в преддверии горнолыжного сезона подобное предложение может стать особо интересным для гостей курорта.   https://t.me/vestikbr
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