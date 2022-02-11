На склоне Эльбруса прошла акция в поддержку олимпийской сборной России

Солнце, ветра нет и кристально чистый воздух… Такой погоды на Эльбрусе, говорят, не было уже недели две. А сегодня будто сам «седовласый исполин» решил поддержать российских олимпийцев... Высота 4200 метров. Именно здесь развернули триколор. Олимпийские сборные не только по зимним, но и летним видам спорта традиционно проводят тренировки на склонах Эльбруса. Этот факт, в том числе стал поводом для проведения акции. В Приэльбрусье в эти дни многолюдно. Желающие отдохнуть на курорте приезжают со всей страны. И адресуют российским спортсменам самые добрые пожелания. Спасатели МЧС России, представители Кавказ РФ и обычные любители горнолыжного отдыха спустили со склона Эльбруса российский флаг размером 15 на 20 метров в поддержку олимпийской сборной России, которая сейчас выступает в Пекине.