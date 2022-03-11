На склоне Эльбруса появится парковка на 800 автомобилей

Проект строительства парковки на курорте «Эльбрус» получил положительное заключение государственной экспертизы. Стоянка расположится на южном склоне горы и займет больше 27 тысяч квадратных метров. Она сможет вместить 800 машин. Здесь же создадут двухполосный автомобильный проезд, трансформаторную подстанцию, остановочный павильон и навес для техники. Финансировать строительство собираются из федерального бюджета. Ранее Госэкспертиза, которая является частью федерального Минстроя, одобрила создание на Эльбрусе двух пассажирских канатных дорог и восьми горнолыжных трасс.