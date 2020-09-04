На склонах Эльбруса пройдет акция «Чистая гора»

Высокогорная экологическая акция по уборке мусора пройдет на склонах Эльбруса. «Генеральную уборку» склонов высшей горы Европы посвятят завершению сезона альпинизма и горного туризма на курорте „Эльбрус“.

Ежегодно Приэльбрусье принимает сотни тысяч туристов и альпинистов. На склонах горы остается мусор, который не удается убрать полностью. Участвовать в акции может любой желающий, добровольцев бесплатно на канатке поднимут до станции «Гара-Баши». Работы по уборке мусора охватят территории от Приюта 11 до поляны Азау. Организаторы предоставят необходимые принадлежности для уборки — перчатки и мусорные мешки. Также среди участников будет проведен розыгрыш призов, в числе которых — абонементы на канатную дорогу. Организатором акции «Чистая гора» выступает «Курорт Эльбрус», партнеры -Минкурортов и туризма КБР и администрация Эльбрусского района.