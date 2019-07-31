На склонах Эльбруса найдены остатки лагеря, предположительно снесённого лавиной больше сорока лет назад. — 2019.07.31

Информацию распространило сообщество любителей альпинизма «Риск.ру».

Группа из Пятигорска, которая совершала восхождение на высоту три_восемьсот, обнаружила палатку, каску, ледоруб, аптечку и не только… Среди находок – паспорт на имя Андрея Фёдоровича Татарченко 59-го года рождения. Судя по найденным запискам, несчастный случай, а именно сход лавины, произошёл в 1978-м. По предположению альпинистов – остатки лагеря вытаяли из ледника в этом году. Теперь горо_восходители намерены узнать судьбу Татарченко и предлагают назвать этот пик «Находка».