На Северном Кавказе положительный эффект от материнского капитала оказался заметнее, чем в целом по стране. К такому выводу пришли аналитики Центра по изучению проблем народонаселения МГУ — 2019.08.27

По их мнению, почти во всех республиках округа рождаемость выросла именно после запуска программы. В ряде северокавказских регионов доля матерей, родивших двух или трех детей, сейчас выше, чем у предыдущих поколений. К примеру, в Кабардино-Балкарии, по данным аналитиков, число таких женщин увеличилось почти на 70 процентов. Схожая динамика в Северной Осетии и Чечне. Впрочем, в научном сообществе страны с выводами авторов исследования согласились не все. Тем не менее, влияние программы маткапитала на рождаемость никто из специалистов не отрицает.