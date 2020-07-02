На Северном Кавказе появится автомаршрут «Легенды Кавказа»

Кабардино-Балкария может стать одной из самых востребованных территории на Северном Кавказе для любителей автопутешествий. Уже сейчас насладиться горными пейзажами в республику приезжают множество туристов. Создаются всё новые маршруты, по которым можно проехать как на внедорожниках, так и в «домах на колесах». Один из них — «Легенды Эльбруса». Сейчас проект находится в разработке. Это будет маршрут вдоль туристических объектов, а также в сельской местности, где автотуристы смогут ознакомиться с бытом местного населения. Автопутешествия хотят развивать на федеральном уровне. В Ростуризме намерены провести конкурс грантов, которые следует направить, в том числе на строительство специальных стоянок для караванеров. Проекты подразумевают создание модульных отелей и кемпинг-парков.