На сегодня завершена уборка зерновых колосовых и зернобобовых культур. — 2019.09.11 14:34

В целом посевная площадь в этом году составляет свыше двухсот восьмидесяти двух тысяч гектаров. Это чуть больше уровня предыдущего, информирует пресс-служба Минсельхоза КБР.

Собрано более 254 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность- свыше 32 центнеров с гектара. Также, в эти дни сельхотоваропроизводители приступили к уборке ранних сортов кукурузы. Картофеля на сегодня получено около 110 тысяч тонн. Это на 12 процентов больше прошлогоднего показателя. Активно ведется уборка подсолнечника. В эти же дни, следуя агротехническим срокам, земледельцы приступили к севу озимых культур.