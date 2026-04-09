На сцене Музыкального театра представили спектакль «Праздничный сон — до обеда»

Русский драматический театр им. Максима Горького представил на сцене Музыкального театра спектакль «Праздничный сон - до обеда.» Это одна часть из драматической трилогии о простодушном и наивном обитателе замоскворецкой окраины, который мечтает жениться на богатой купеческой дочери.
Сны, приснившиеся в канун большого праздника, сбываются до полудня… Именно эта примета легла в основу названия спектакля «Праздничный сон – до обеда». В Русском драмтеатре его поставили по пьесе Александра Островского «Женитьба Бальзаминова». Автор во многих названиях своих произведений использовал пословицы, поговорки, присказки, которые по сути отражали основной посыл сочинения.
Главный герой – чиновник Михайло Бальзаминов, живущий в купеческой замоскворецкой окраине. Воспитанный на фольклоре, под чутким руководством своей маменьки, он страстно мечтает разбогатеть. И исполнение его желания уж совсем близко – на горизонте неожиданно появляется завидная невеста с баснословным приданым.
Пассивность, мечтательность и стремление к обеспеченной жизни без усилий… Этим качествам давно дали определение «бальзаминовщина». Такая модель устройства личной жизни и сегодня привлекает некоторых индивидуумов, говорят авторы постановки. Поэтому слова, написанные Александром Островским более 150 лет назад, как никогда актуальны.
Спектакль «Праздничный сон – до обеда» получился красочным, легким и веселым. Во многом благодаря ироничной музыке и ярким декорациям – художники постарались вывести на сцену даже лошадей.
Премьера спектакля на сцене Русской драмы состоялась еще два года назад, после труппа взяла небольшой перерыв. И вот снова возвращение на сцену. Уже с новым исполнителем главной роли. Бальзаминова играет Заур Нагоев. Режиссеру удалось подобрать хороший актерский ансамбль, где каждый стремится передать атмосферу XIX столетия и в то же время, намекнуть на современность.
