На сайте Следственного комитета России создан специальный проект, посвященный розыску несовершеннолетних. — 2019.11.20

По статистике, в России ежегодно исчезают более 15 тысяч детей. На портале силового ведомства об этом размещена вся актуальная информация. Случаи пропажи малолетних зафиксированы и в Кабардино-Балкарии, в прошлом году. По информации следственного управления, они не носили криминальный характер.

Напомню, что начать искать пропавшего ребёнка правоохранители могут, не только получив заявление от родных, но и зафиксировав информацию в социальных сетях. Кроме того, в Следкоме расширили комплекс мер по розыску несовершеннолетних. Сам проект «Внимание, пропал ребенок!» рассчитан на объединение усилий правоохранительных структур, средств массовой информации и неравнодушных граждан во время поисков.