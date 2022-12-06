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На сайте ПФР открыли раздел о Социальном фонде России

На сайте ПФР открыли раздел о Социальном фонде России

06.12.2022 | 10:29
На сайте Пенсионного фонда открыли новый раздел – о Социальном фонде России. По закону эта структура заработает с нового года и объединит ПФР и Фонд социального страхования. В результате не нужно будет обращаться в каждое отдельное ведомство, то есть процесс получения выплат упростится. На сайте в новом разделе собрали ответы на все возможные вопросы граждан. Здесь же вы найдете адреса клиентских офисов, многие из которых уже работают в пилотном режиме. В ПФР отмечают, что создание Социального фонда снизит административную нагрузку на бизнес и расширит число категорий россиян с государственным социальным страхованием. Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, прием отчетности от страхователей станут проводить по новой форме. И в перспективе все федеральные социальные выплаты можно будет оформить по единому запросу.   https://t.me/vestikbr
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