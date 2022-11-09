На сайте Пенсионного фонда России появился звуковой ассистент

С заботой о людях со слабым зрением… На сайте Пенсионного фонда России теперь работает звуковой ассистент. Сервис озвучивает меню страниц, статьи о социальных выплатах и другие текстовые материалы.
Чтобы включить новую функцию, нужно выделить необходимый фрагмент и нажать кнопку “Воспроизвести”. В любой момент можно приостановить звучание, а также проиграть фрагмент заново.
ПФР отмечают, что на сайте использованы современные технологии, которые делают интонации более естественными.
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