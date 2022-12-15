На рыбном заводе в селе Карагач разводят африканского сома

Супруги Мисроковы из селения Карагач на 50-ти сотках личного подсобного хозяйства создали небольшой рыбзавод по производству африканского сома. Реализовать проект удалось благодаря господдержке. Фермеры считают производство перспективным и планируют в будущем расширить.
На 50 сотках личного подсобного хозяйства супруги Мисроковы создали маленький рыбзавод по производству африканского сома. Он же мраморный, он же нильский.
На грантовые деньги в размере около десяти миллионов рублей построили бассейн объемом 300 кубометров, здесь же оборудовали холодильник. На стадии завершения новый мини-цех. Есть линия по производству корма. Приобрели и термоавтомобиль для доставки готовой продукции.
Реализуют ее пока на местном рынке – покупают владельцы кафе, ресторанов и торговых точек. Проекту уже три года. Воплотили его при помощи государства в рамках направления “Агростартап”.
Сегодня в общей сложности в карагачском кооперативе из африканского сома делают до 30 видов продукции – колбасы, сосиски, пельмени и, конечно, копчености.
Особое внимание на акваферме уделяют микроклимату, который круглый год должен быть экваториальным. Чистота на производстве - поистине медицинская. Подобные условия приводят к тому, что рыба обладает большой энергией роста и устойчивостью к факторам внешней среды.
Фермеры считают разведение африканского сома рентабельным бизнесом. Бассейн запускают в январе, а уже в апреле рыбу весом около килограмма отдают на доращивание. В конце сезона особи набирают еще 3-4 килограмма. Мисроковы говорят, что собираются расширять рынок сбыта. По их словам, уникальной рыбой заинтересовались санатории и дома отдыха Кабардино-Балкарии и Кавказских Минеральных вод.
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