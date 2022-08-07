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На республиканском ипподроме состоялись скачки

На республиканском ипподроме состоялись скачки

07.08.2022 | 23:44
Кубок Дерби остался в Кабардино-Балкарии. На республиканском ипподроме в это воскресенье состоялись скачки, в ходе которых разыграли главный трофей сезона. Обязательное условие таких состязаний - участие в них только трёхлетних жеребцов. На Дерби Кабардино-Балкарии были заявлены 12 чистокровных скакунов. Ставка делалась на несколько уже известных своими победами на престижных соревнованиях лошадей. Они представляли конезаводы нашей республики и Ставропольского края. Но караковый жеребец Принц Роуз, принадлежащий коневладельцу из Кабардино-Балкарии, не дал соперникам ни малейшего шанса, еще до финиша оторвавшись от основной группы. На призовые Дерби по поручению Главы КБР Казбека Кокова было выделено 700 тысяч рублей. И еще на две скачки - 450 тысяч. Всего в этот день разыграли призы Кабардино-Балкарии, Первой короны, Большой спринтерский, в честь международного дня альпинизма и дня строителей. Не забыли и знаменитых скакунов Нальчикского ипподрома, учредив в их честь именные призы. Это скакуны Голден Соул, Фанта дербист Кэсмен. Об очередных конноспортивных соревнованиях на Нальчикском ипподроме будет объявлено заранее. Они будут посвящены предстоящему столетнему юбилею Кабардино- Балкарии. https://t.me/vestikbr
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