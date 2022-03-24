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На ремонт третьей школы Аргудана направят больше 50 миллионов рублей

На ремонт третьей школы Аргудана направят больше 50 миллионов рублей

24.03.2022 | 16:20
В третьей школе Аргудана готовятся к капитальному ремонту. Пройдет он по программе «Развитие образования в Кабардино-Балкарии». На восстановление из бюджетов разных уровней направят почти 52 миллиона рублей. Ремонтные работы пройдут во всех классах, спортзале и пищеблоке. Преобразится здание и снаружи. Фасад также ждет реставрация. Во время ремонта образовательный процесс прерван не будет: учащиеся продолжат обучение в первой школе села. Приступить к реставрации должны этой весной, сейчас продолжают покупать материалы. Завершат намеченное до начала нового учебного года.
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