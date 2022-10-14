На реконструкцию водопроводных сетей Нижнего и Верхнего Куркужина выделят еще 10 млн рублей

На повестке дня республиканского кабинета министров сегодня около десяти вопросов, в том числе – социально значимые. В программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную до 25-года, внесли изменения. Пополнился список многоквартирных домов, которые признаны аварийными. Их стало на 41 больше. В этих помещениях живут больше 700 человек. Всего же на реализацию проекта направят больше миллиарда 800 миллионов рублей.
Также на встрече решили, что в села Нижний и Верхний Куркужин на реконструкцию водопроводных сетей направят больше 10 миллионов рублей. Это поможет завершить работы по программе “Чистая вода”. Кроме того, республика передает в федеральную собственность несколько объектов в Приэльбрусье, что позволит более активно развивать курорт.
Кабинет министров решил также выделить министерству спорта пять миллионов рублей дополнительно, чтобы отправлять участников сборных республики на соревнования.
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