На реке Нальчик ведутся берегоукрепительные работы

Специалисты трудятся в районе моста на дороге «Белая Речка – Четвертый поселок».
Здесь создают низовую подпорную стенку протяженностью 90 метров. Она защитит территорию от возможного разлива воды в паводковый сезон. Установят также лотки, которые позволят уводить потоки с проезжей части в канализационные колодцы.
Тем самым повысится долговечность моста, а значит безопасность водителей и пешеходов… Работы планируют завершить ближайшей весной. Напомню, что саму дорогу обновили в 2023-м по профильному национальному проекту.
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