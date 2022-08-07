На реке Нальчик начались руслорегулировочные работы. Ведутся они в непосредственной близости от дачного товарищества “Химик”.
Здесь, как и на других низменных участках, время от времени повышается уровень дна, что может привести к затоплению расположенных вдоль берега застроек. Поэтому сейчас планируется сделать прокоп протяженностью около километра для отвода основного потока.
Как отмечают в Минприроды, финансирование идет по федеральному проекту “Сохранение уникальных водных объектов” нацпроекта “Экология”. В этом году основные усилия будут направлены на проведение берегоукрепительных и руслорегулировочных работ на пяти наиболее опасных участках. Кроме реки Нальчик, это Хеу в Черекском районе, Баксан в пределах Тырныауза, также Черек в селении Октябрьское Майского района.
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