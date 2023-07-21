На реке Герхожан в Эльбрусском районе организовали круглосуточное дежурство

Связано это с тем, в ее верховьях порой формируются селевые потоки, и за ситуацией нужно тщательно следить.
В чрезвычайном ведомстве пояснили, что пиковый период селевой опасности в Кабардино-Балкарии длится до конца августа. Связано это с повышением температуры воздуха, таянием ледников и большим количеством осадков.
Задача спасателей, которые дежурят у истоков Герхожана, своевременно оповестить администрацию Тырныауза о возможных ЧС. Доклады поступают в единую дежурно-диспетчерскую службу Эльбрусского района систематически – два раза в сутки.
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