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На реках Кабардино-Балкарии идут работы по руслорегулировке и берегоукреплению

На реках Кабардино-Балкарии идут работы по руслорегулировке и берегоукреплению

11.02.2022 | 16:32
Нельзя сказать, что русло Малки в черте Прохладного захламлено: ежегодно оно очищается, но река порой несет мусор, вырванные с корнем деревья и прочие предметы. К тому же размыв русла может достигать значительных размеров, угрожая устойчивости опор. А острова и косы способствуют неравномерному распределению потока по пролетам моста. Ведется мониторинг состояния конструкций самих мостов. Все мероприятия организованы для предупреждения аварийных ситуаций и возможного подтопления населенных пунктов во время весенних паводков. А это уже река Черек на территории Майского района. Работы под мостом практически завершены, русло длиной около 200 метров очищено и углублено, берега укреплены дамбами. Вода проходит свободно. Правда, пока ее мало. На Череке дорожники использовали тяжелую технику, так как работы требовали более активного вмешательства. Воспользовавшись маловодьем, заинтересованные ведомства и на других реках республики проводят ряд превентивных мероприятий, направленных на безопасный пропуск паводковых вод.  
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