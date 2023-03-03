На реализацию молодежной политики в республике выделили более 250-ти миллионов

Министерство по делам молодежи создали в Кабардино-Балкарии в мае 2022-го. Об итогах работы в прошлом году говорили сегодня на заседании коллегии. При непосредственном участии подведомственных Многофункционального молодежного центра и Ресурсного центра развития добровольчества заработал региональный штаб поддержки участников СВО и их семей «Мы вместе».
Он оказывают гуманитарную, бытовую, психологическую и юридическую помощь… В массовых акциях, в которых участвовали представители молодежи республики, задействовали больше 65 тысяч человек, сообщил профильный министр Азамат Люев.
С докладами выступили специалисты, участвующие в реализации молодежной политики. Обсудили, в частности, работу со студентами в вузах республики, развитие регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых», а также роль профильных совещательных структур при государственных органах.
Были поставлены задачи в работе министерства на этот год, главные из которых – всё те же: содействовать всестороннему развитию людей, за которыми – будущее.
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