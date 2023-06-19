На развитие семейных ферм в КБР направят свыше 52 млн рублей

Средства гранта можно направить на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, сообщает Минсельхоз республики.
Сейчас идет прием заявок. Завершится он 21 июня. Нужно учитывать, что каждый грантополучатель обязан создать не менее 3 новых постоянных рабочих мест и осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня получения господдержки. На выделенные средства также можно приобрести сельхозживотных (за исключением свиней), птицу, рыбопосадочный материал. С полными условиями можно ознакомиться на портале профильного министерства.
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