На развитие сельских территорий Кабардино-Балкарии направят 245 миллионов рублей

Почти 245 миллионов рублей направят в Кабардино-Балкарии в 2020 г. на развитие инфраструктуры сельских территорий: это строительство и ремонт социальных объектов, улучшение работы коммунальных сетей, благоустройство поселений, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Деньги поступят из бюджетов разных уровней. Основную часть этой суммы – 90 % – планируют израсходовать на реализацию проекта по комплексному развитию сельской агломерации «Майский». Предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений и системы уличного водоснабжения.

По программе также будут создавать новые инженерные сети в селах. До конца года предполагается проложить больше 4 километров газопроводных и 11 километров водопроводных труб. На эти цели направят порядка 20 миллионов рублей.