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На развитие сельских территории КБР получит около полумиллиарда рублей

На развитие сельских территории КБР получит около полумиллиарда рублей

21.06.2023 | 16:02
В целом деньги направят в 30 с лишним регионов России. Сумма, зафиксированная в документе, превышает четыре с половиной миллиарда рублей… Напомню, что в нашей республике федеральный Минсельхоз финансирует   шесть проектов комплексного развития сел. Их воплощают в жизнь в Баксанском, Прохладненском, Черекском, Чегемском и Эльбрусском районах. По программе собираются капитально отремонтировать детские сады и Дома культуры, реконструировать сети   водоснабжения. Помимо этого, планируют построить новые социальные объекты. Станет более доступной для жителей инженерная инфраструктура...  И уже решено, что по той же программе в следующем году в Кабардино-Балкарию поступит свыше 200 миллионов.
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