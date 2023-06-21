На развитие сельских территории КБР получит около полумиллиарда рублей

В целом деньги направят в 30 с лишним регионов России. Сумма, зафиксированная в документе, превышает четыре с половиной миллиарда рублей… Напомню, что в нашей республике федеральный Минсельхоз финансирует шесть проектов комплексного развития сел. Их воплощают в жизнь в Баксанском, Прохладненском, Черекском, Чегемском и Эльбрусском районах. По программе собираются капитально отремонтировать детские сады и Дома культуры, реконструировать сети водоснабжения. Помимо этого, планируют построить новые социальные объекты. Станет более доступной для жителей инженерная инфраструктура... И уже решено, что по той же программе в следующем году в Кабардино-Балкарию поступит свыше 200 миллионов.