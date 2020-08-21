На развитие племенного животноводства направят больше 160 миллионов рублей





Господдержку предоставят, чтобы аграрии могли компенсировать часть затрат на содержание племенного маточного поголовья. Речь идет об овцах, яках, лошадях, бычках, коровах и птице. Важно учесть, что претенденты на помощь должны быть зарегистрированы в специальном государственном регистре. Все детали расскажут в Минсельхозе. По данным аграрного ведомства, сегодня в республике – почти 20 тысяч голов племенного маточного поголовья. Их содержат для того, чтобы улучшить генофонд пород, которые здесь разводят. В 2020-м господдержкой в этой сфере уже воспользовались около двух десятков хозяйств.