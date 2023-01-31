На развитие дорожной сети в Кабардино-Балкарии будет направлено свыше 4,1 миллиарда рублей

Глава КБР Казбек Коков провел оперативное совещание по дальнейшему развитию дорожной сети в республике. В совещании приняли участие Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков, глава Местной администрации г.о.Нальчик Таймураз Ахохов. В текущем году на развитие дорожной сети в регионе предусмотрено более 4,1 млрд рублей бюджетных ассигнований Дорожного фонда. Общая протяженность участков, где разворачиваются дорожные работы, составит свыше 100 км. Как и раньше, согласно поручениям Главы республики, сохраняется комплексный подход: в приоритете дороги рядом со школами, больницами, жилыми комплексами. В экономическом секторе это туристические маршруты, дорожная инфраструктура промышленных зон. Особое внимание в этом году также будет уделено муниципальным образованиям. На эти цели выделено более 1,4 млрд рублей. Только в столице Кабардино-Балкарии намечен ремонт сразу на 9 магистральных объектах. В плановый перечень включены участок улицы Кабардинской от Идарова до Осетинской, дорожные участки на улицах Осетинской, Шогенова, Пятигорской, 2-ой Таманской Дивизии со сроком завершения работ в 2024 году. Полностью будут отремонтированы улицы Нахушева и Калмыкова, а на участке от Профсоюзной до 2-й Таманской дивизии - улицы Мазлоева и Руставели. В Прохладном будет отремонтирована улица Свободы, в Нарткале - Кабардинская. Ремонт дорожных участков запланирован также в селениях Верхняя Балкария и Арик, поселке Мухол, станице Солдатской. Восстановление покрытия и ремонт дорог пройдут в селениях Эльбрус, Верхний Баксан, Зарагиж, Светловодское, Каменномостское, Хабаз, Псынадаха, Аргудан, Нарткала, Ерокко, Лескен II, Ново-Ивановское, Каменка, Шалушка, Белая Речка, Герменчик. Из крупных объектов - ремонт дорог Каменномостское-Хабаз, Ст.Черек-Жемтала-Сукан-Су, а также капитальный ремонт автодороги В.Аул-Хасанья-Герпегеж в границах селения Хасанья в сторону Герпегежа. Начата реконструкция автодороги Чегем-2-Булунгу. Мосты и путепроводы на дорогах: Прохладный-Эльбрус через реку Баксан, Заюково-Туфкарьер-Дыгамухо, В.Балкария-Мухол, Майский-Заречный-Ново-Ивановское. Более 75 км трасс будут оборудованы современными линиями освещения, 42 пешеходных перехода с импульсной индикацией обустроят около социальных учреждений. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и федеральных программ. Казбек Коков поручил усилить контроль за качеством работ и сроками исполнения государственных контрактов.