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На расчистку русла реки Баксан направят 100 миллионов рублей

На расчистку русла реки Баксан направят 100 миллионов рублей

06.01.2023 | 15:56
Сто миллионов рублей – из бюджета России – на регулирование русла реки Баксан. Такие деньги поступят в этом году по федеральному проекту “Сохранение уникальных водных объектов”. Входит он в нацпроект “Экология”. Речь идет о руслорегулировочных работах на Баксане в пределах Эльбрусского района. Примерно пять лет назад во время схода селевых потоков русло реки занесло поваленными деревьями. Расчистку начали в 2022-м, и работы рассчитаны на три года. Наиболее проблемные участки определяет экспертная комиссия, в которую входят в том числе представители МЧС и Минприроды. Она дает рекомендации, куда нужно направить усилия в первую очередь, чтобы водные потоки проходили свободно и не наносили ущерба зданиям и конструкциям, расположенным поблизости.   https://t.me/vestikbr
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