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На просторах интернета ежедневно появляются новые фейки

На просторах интернета ежедневно появляются новые фейки

04.03.2022 | 22:21
От банковских счетов до безработицы… Какие только слухи сейчас не гуляют по интернету! Один из них – что мужчин призывного возраста якобы будут забирать на спецоперацию на Украине. Это неправда. Срочники в ней не участвуют. А вот повестки – это первые ласточки стандартного ежегодного весеннего призыва. Молодые люди отправятся по ним в части не раньше 25 апреля. По слухам, под обстрел российских военных попал мемориальный комплекс «Бабий Яр». Израильский журналист Рон Бен Ишай обследовал   территорию и сообщил, что комплекс не пострадал. Еще один фейк: в Сургуте будто бы подготовили сотни могил для   солдат, погибших на Украине. На самом деле видео снято еще осенью. Места для текущих захоронений здесь всегда готовят заранее, чтобы не копать зимой промерзшую землю при минус 20-ти.  Вброс из телеграм-каналов – о том, что банк «Тинькофф» якобы замораживает счета пользователей. Сейчас финансовая организация работает в штатном режиме, а средства клиентов находятся под защитой.  Псевдоновость о том, что приложение «Сбербанк Онлайн» будто бы автоматически списывает деньги со счетов пользователей. По словам представителей «Сбербанка», взломов не было, мобильное приложение защищено и действует адекватно.
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