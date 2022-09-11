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На проспекте Ленина в Нальчике открыли новый парк

На проспекте Ленина в Нальчике открыли новый парк

11.09.2022 | 11:12
Золотой меч Победы, который не так давно был передан Нальчику, как городу воинской славы, здесь сейчас главный экспонат. В новом выставочном зале сегодня показывают только самое лучшее. Национальные костюмы, скульптуры, арджены, картины, кийизы, чеканку... Все то, чем славится наш регион. Причем традиционное искусство дополняют современные цифровые элементы. Сквер 100-летия Кабардино-Балкарии – один из подарков жителям республики к ее юбилею. Новый парк вырос практически на глазах. Расположен он между республиканским Дворцом творчества детей и юношества и площадью Абхазии. Специалисты работали днем и ночью, чтобы успеть к праздничным датам. Результат нальчан не просто удивил, приятно шокировал. Площадь сквера – больше 4 гектаров. Здесь появились пешеходные дорожки, скамейки, освещение, уникальная детская игровая зона, где вместо обычных качелей – гамаки и батуты. Это самый большой и масштабный парк, построенный в этом году по инициативе Главы республики Казбека Кокова. Ключевой задачей разработчиков проекта было сохранение существующего ландшафта. Ни одно дерево не пострадало. Новый сквер – не просто новое место прогулок и отдыха. Здесь планируют проводить различные выставки и кинопоказы, встречи на открытом воздухе. Ну а вечером будет работать художественная подсветка.
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