На прохладненском кабельном заводе изготавливают уникальную продукцию

Кабели силовые, монтажные, нефтепогружные … На этом предприятии вопросам импортозамещения всегда уделяли особое внимание. А сегодня дороговизна, теперь можно сказать и полное отсутствие некоторых импортных комплектующих для производства этой продукции вынуждает кабельщиков искать собственные резервы.
И прохладненцы преуспевают в этом, частично уже замещая зарубежные аналоги востребованного во многих отраслях кабеля. Более того, в лабораториях завода идет усиленная работа над улучшением его технических характеристик.
Ассортимент предприятия включает около шести тысяч маркоразмеров изделий. Основная специализация - производство силовых кабелей для нефтегазовой промышленности, а также обмоточных проводов, которые необходимы для работы с электрическими машинами. Завод единственный производит продукцию такого типа на Юге России. Среди покупателей – крупнейшие промышленные предприятия страны.
Портфель заказов сформирован на ближайшие шесть месяцев. В этом и следующем годах на предприятии проведут двухэтапную модернизацию. На первом собираются запустить линию по изготовлению пластиката.
На втором этапе частично обновят основные производственные линии. Это позволит увеличить количество продукции больше чем в два раза. А этот рулон уже готов к отправке. Кабель можно использовать и в условиях Крайнего Севера при температуре до -60.
На предприятии гордятся своими сотрудниками, особенно ветеранами производства. Один из них – бронировщик-скрутчик Владимир Емельяненко.
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