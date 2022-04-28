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На предприятии по выращиванию яблок в Урванском районе запустили новую сортировочную линию

На предприятии по выращиванию яблок в Урванском районе запустили новую сортировочную линию

28.04.2022 | 17:17
Каждое яблоко здесь дважды принимает душ. Сначала его моют вручную, затем в ход идет специальная щетка. Уже после урожай проходит через сенсорные приборы, где плоды сортируют по размеру и качеству... Технология отработана годами, и ее здесь считают наиболее эффективной. Яблоки хорошо хранятся, а значит и на стол попадают в лучшем виде. Кабардино-Балкарию называют самым «яблочным» регионом России, здесь не только выращивают и перерабатывают эти фрукты, в регионе производят практически все, что нужно для этой сферы: от столбиков для саженцев деревьев до ящиков для хранения фруктов. «Гала», «Голден», «Фуджи», «Флорина», «Моди»… На этом предприятии в Урванском районе выращивают и перерабатывают до 20 сортов яблок. Они – самые востребованные у покупателей. И самые популярные у производителей. Отрасль в Кабардино-Балкарии развивается стремительно. Яблок много, а потому в республике активно строят плодохранилища с холодильными камерами. Это сельхозпредприятие – одно из самых крупных в республике. Производит до 13 тысяч тонн продукции в год. С вводом санкций в отношении России востребованность в экологически чистых яблоках в стране только растет, говорят здесь. В этом видят перспективы роста производства. И одновременно продолжают создавать новые рабочие места. В минувшем году в Кабардино-Балкарии произвели больше полумиллиона тонн фруктов и ягод. Чтобы обеспечить потребности местных жителей, нужна всего пятая часть. Остальное отправляют за пределы республики. В 2022-м рассчитывают на урожай не хуже прошлогоднего.
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