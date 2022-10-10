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На поляне Азау в Приэльбрусье прошел масштабный субботник

На поляне Азау в Приэльбрусье прошел масштабный субботник

10.10.2022 | 10:41
“Не словом, а делом!”… Это название Всероссийского субботника, который проходил по всей России. Одна из самых масштабных экологических акций завершилась в субботу в Приэльбрусье. На поляне Азау собрались представители более двух десятков регионов. После небольшого инструктажа участников акции обеспечили экипировкой и инвентарем. Ребята в основном работали в местах скопления туристов, убирали мусор и на дороге. Такие акции – большое подспорье в деле сохранения природы в заповедных местах, отметили представители минприроды КБР. Только в августе на склонах Эльбруса было собрано и вывезено более 10 тонн отходов. Организаторы субботника намерены объединить в этом году более 10 тысяч волонтеров. До конца года в 70-ти регионах страны планируют организовать еще несколько экологических акций с участием волонтеров.   https://t.me/vestikbr    
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