На поляне Азау в Приэльбрусье прошел масштабный субботник

“Не словом, а делом!”… Это название Всероссийского субботника, который проходил по всей России. Одна из самых масштабных экологических акций завершилась в субботу в Приэльбрусье.
На поляне Азау собрались представители более двух десятков регионов. После небольшого инструктажа участников акции обеспечили экипировкой и инвентарем. Ребята в основном работали в местах скопления туристов, убирали мусор и на дороге.
Такие акции – большое подспорье в деле сохранения природы в заповедных местах, отметили представители минприроды КБР. Только в августе на склонах Эльбруса было собрано и вывезено более 10 тонн отходов.
Организаторы субботника намерены объединить в этом году более 10 тысяч волонтеров. До конца года в 70-ти регионах страны планируют организовать еще несколько экологических акций с участием волонтеров.
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