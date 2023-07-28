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На полях КБР собирают сладкую кукурузу

На полях КБР собирают сладкую кукурузу

28.07.2023 | 15:51
В республике сахарная кукуруза возделывается преимущественно в Баксанском, Прохладненском и Майском районах. На этом 55-гектарном поле початки уродились полные, налитые. Здесь сладкую кукурузу выращивает один из флагманов перерабатывающей отрасли Кабардино-Балкарии. Высаживают сладкую кукурузу обычно в марте-апреле. Если не было проблем в процессе роста, через 90 дней урожай готов к уборке. Пока же она – на начальном этапе. Механизаторы приступили к столь ответственному периоду подготовленными. Сладкую кукурузу убирают в фазе молочно-восковой спелости, когда зерна приобретают характерный цвет. Эта культура любит плодородную почву. Площади для посева нужно готовить осенью, вспахав их так, чтобы земля накопила больше влаги. В республике используют сорта, которые созревают в разные сроки, а потому сладкую кукурузу можно видеть на прилавках вплоть до холодов. Консервирование сладкой кукурузы – одно из важных направлений АПК республики. Ему отведена восьмая часть общего объема такого рода продукции. В прошлом году это предприятие отправило на рынок 45 миллионов банок. Используют, кстати, жестяную тару, которая удобна в хранении и транспортировке. В целом по региону изготовили больше 350 миллионов условных банок плодоовощных консервов. По такому виду производства республика продолжает удерживать лидирующие позиции на Северном Кавказе.   https://t.me/vestikbr
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