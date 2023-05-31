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На полях КБР начался массовый сбор урожая клубники

На полях КБР начался массовый сбор урожая клубники

31.05.2023 | 15:58
Софья Зайцева сама очень любит клубнику, а потому работа ей в радость: физически не тяжелая, трудится с подругами полдня, и плату получает в тот же день. В смене – два десятка человек. Ягода, когда поспеет, становится более мягкой. Важно не помять ее и сорвать вместе с чашечкой и плодоножкой – так она будет намного дольше храниться. Класть ее в тару тоже нужно бережно… На сбор урожая бригада выходит ранним утром. Эта плантация в Терском районе занимает примерно полтора гектара, и обходят ее за 5-6 часов... Ярко-зеленые листья, с каждого куста – до полутора килограммов клубники. Ягоды – при должном уходе – очень крупные. А сорт этот – «Азия». Руслан Хатков выращивает его уже четвертый год. Ягоды имеют природный блеск и алый цвет. Качество посадочного материала, капельное орошение, транспортировка – предприниматель постиг все агрономические тонкости. Как результат – хороший урожай… Из-за майских дождей в этом году клубника созрела значительно позже, чем обычно. Чтобы долгожданные результаты труда не оказались под угрозой, используют небольшую хитрость – укладывают солому между рядами. С одного гектара собирают до 20 тонн клубники за сезон. Прямо с грядок ягоды отправляют на прилавки. Истинные ценители ждут начала именно полевого сезона, ведь клубника, выраженная на открытом грунте, имеет выраженный вкус и аромат. На рынках можно найти клубнику по 120 рублей. Это цена мелких ягод, которые покупают, чтобы заморозить на зиму или сварить варенье. А вот крупная, эффектная внешне уходит и по 250. По словам аграриев, в этом году клубничный сезон будет длиться до второй половины июня.   https://t.me/vestikbr
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