home
Главная
>
Новости
>
На подготовку к отопительному сезону в КБР направят 740 миллионов рублей

На подготовку к отопительному сезону в КБР направят 740 миллионов рублей

05.07.2022 | 15:33
На подготовку к предстоящему отопительному сезону в Кабардино-Балкарии направят 740 миллионов рублей. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ республики. К зиме будут подготовлены две с половиной тысячи многоэтажек. На сегодня уже больше 50 процентов из них профилактику прошли. Одна из задач кампании – обеспечить бесперебойную работу котельных. Их в республике – около четырехсот, и почти половина готова к сезону холодов. К тому же необходимую проверку и ремонт прошла треть тепловых сетей. Инфраструктура системы теплоснабжения в Кабардино-Балкарии изношена на 60 процентов. Цифра – в пределах общероссийского показателя. Сегодня во многих муниципалитетах старые малоэффективные котлы меняют на современные.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных