На подготовку к отопительному сезону в КБР направят 740 миллионов рублей

На подготовку к предстоящему отопительному сезону в Кабардино-Балкарии направят 740 миллионов рублей. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ республики.
К зиме будут подготовлены две с половиной тысячи многоэтажек. На сегодня уже больше 50 процентов из них профилактику прошли. Одна из задач кампании – обеспечить бесперебойную работу котельных. Их в республике – около четырехсот, и почти половина готова к сезону холодов.
К тому же необходимую проверку и ремонт прошла треть тепловых сетей. Инфраструктура системы теплоснабжения в Кабардино-Балкарии изношена на 60 процентов. Цифра – в пределах общероссийского показателя. Сегодня во многих муниципалитетах старые малоэффективные котлы меняют на современные.
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