На подготовку к грядущему отопительному сезону в КБР направят 960 млн рублей

Как республика будет готовиться к сезону холодов? Первое заседание на эту тему провели в Нальчике в министерстве строительства и ЖКХ.
Отопительный сезон в Кабардино-Балкарии завершился в 20-х числах апреля. Теперь следует заняться подготовкой к следующему этапу в работе коммунальной и жылищной сферы. План мероприятий правительство республики уже утвердило.
На подготовку к отопительному сезону в Кабардино-Балкарии направят 960 миллионов, сообщил министр строительства и ЖКХ Алим Бербеков. Средства поступят из бюджетов разных уровней. Первый вице-мэр Нальчика Анатолий Тонконог рассказал о работах в преддверии осени и зимы, которые запланировали в столице республики.
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