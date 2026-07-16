На поддержку по соцконтрактам в КБР направили свыше 45 млн рублей

Больше 280 социальных контрактов заключили в Кабардино-Балкарии с начала года. На поддержку направили свыше 45 миллионов рублей. Максимальная выплата – 350 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от целей заявителя. Чаще всего деньги берут на поиск работы или открытие своего дела. Собственный бизнес уже запустили более ста семей.
Напомним: господдержка доступна тем, чей доход по объективным причинам ниже регионального прожиточного минимума. Финансирование выделяется в рамках национального проекта «Семья».
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