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На поддержку по соцконтрактам в КБР направили свыше 45 млн рублей

На поддержку по соцконтрактам в КБР направили свыше 45 млн рублей

16.07.2026 | 13:10
Больше 280 социальных контрактов заключили в Кабардино-Балкарии с начала года. На поддержку направили свыше 45 миллионов рублей. Максимальная выплата – 350 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от целей заявителя. Чаще всего деньги берут на поиск работы или открытие своего дела. Собственный бизнес уже запустили более ста семей. Напомним: господдержка доступна тем, чей доход по объективным причинам ниже регионального прожиточного минимума. Финансирование выделяется в рамках национального проекта «Семья».   https://t.me/vestikbr
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