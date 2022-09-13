На поддержку медучреждений КБР из резервного фонда Правительства РФ направлено 800 миллионов рублей

В период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 2021году дополнительные финансовые затраты на оказание медицинской помощи, связанные с лечением пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, привели к превышению годового объема финансового обеспечения медицинской помощи в медицинских организациях, перепрофилированных в госпитали особо опасных инфекций. Неоплаченные счета за оказанную медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в ноябре - декабре 2021 года составили 798,6 миллиона рублей, что привело к росту кредиторской задолженности медицинских организаций. В целях сохранения финансовой устойчивости системы здравоохранения и исполнения обязательств в государственных медицинских организациях Главой КБР Казбеком Коковым были неоднократно направлены обращения в Министерство здравоохранения РФ, Федеральный фонд медицинского страхования, Совет Федерации Федерального Собрания РФ и полномочному представителю Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе с просьбой рассмотреть возможность выделения дополнительных средств в рамках ОМС на компенсацию расходов за фактически оказанную медицинскую помощь. При поддержке полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайки и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко распоряжением Правительства РФ из резервного фонда Правительства РФ выделены средства в объеме 798693,3 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Правительства КБР. В настоящее время указанная сумма поступила в республику, распределена и направлена на лицевые счета медицинских организаций для дальнейшего расходования на погашение кредиторской задолженности, выплату заработной платы и осуществления текущих расходов.