На площади Согласия выступил симфонический оркестр из Адыгеи

В Нальчике выступил Государственный симфонический оркестр Государственной Филармонии Республики Адыгея. Концерт посвящен Дню государственности КБР и Дню города Нальчика. Под открытым небом на площади Согласия, где проходит Фестиваль цветов, прозвучат музыкальные произведения величайших композиторов Выступление такого масштабного академического коллектива – состав симфонического оркестра Республики Адыгея-50 человек, состоится в нашем городе впервые. Художественный руководитель-заслуженный артист России Петр Темирканов, главный дирижер-заслуженный артист Республики Адыгея Аркадий Хуснияров, — сообщает пресс-служба администрации города.