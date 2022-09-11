На площади Абхазии в Нальчике прошли праздничные гуляния

В рамках фестиваля народных культур “Наш общий дом – Республика моя” на площади Абхазии в Нальчике развернули подворья всех городов и районов республики. Здесь же состоялся большой концерт с участием творческих коллективов. Главная изюминка фестиваля национальных культур — это подворья, которые переносят гостей в самые разные уголки нашей прекрасной республики, знакомя их с традициями, культурой, промыслами народов, которые сегодня проживают в Кабардино-Балкарии. У зольского подворья очередь за горячими лакумами. Прохладяне угощают блинами, баксанцы радуют гостей песнями и танцами, лескенцы дают мастер-классы по национальным ремеслам… Терский район к столетию Кабардино-Балкарии подготовил панно из яблок нового урожая, Урванский – из зерен сельхозкультур, Эльбрусский – из цветов. Каждое подворье знакомило посетителей с достижениями и успехами своего района. К грандиозному фестивалю муниципалитеты готовились практически с начала года. Одним из самых ярких стало подворье городского округа Нальчик. Книжные издательства, IT-сообщества, студии национальной стилизованной одежды и украшений... Свою продукцию представили более десятка предприятий и организаций столицы Кабардино-Балкарии. Кроме районных на Абхазии подворья установили и 19 национально-культурных центров КБР. В центре площади разместили большую сцену. Здесь царила атмосфера добра и единения народов республики. Ознакомиться с достижениями районов и национальных культурных центров на площадь Абхазии пришли представители парламента, администрации Главы Кабардино-Балкарии и правительства республики. Почетных гостей встречали хлебом-солью. Здесь же на площади провели фестиваль “Национальная палитра “100 лет КБР”. Выступали мастера искусств и лучшие творческие коллективы районов. Праздник собрал артистов разных направлений искусства. Программу составили таким образом, чтобы в течении получаса каждый муниципалитет мог познакомить зрителей со своими традициями и культурой. Здесь же выставка работ победителей республиканского конкурса детского изобразительного искусства на лучшую эмблему к 100-летию Кабардино-Балкарии. Грандиозный праздник, где представители разных народов, в мире и дружбе живущих на земле Кабардино-Балкарии, рассказывали о своей самобытности и показывали свои достижения, длился до самого вечера.