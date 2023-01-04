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На пешеходной части ул.Кабардинской проходит фотовыставка “Старый и новый Нальчик”

На пешеходной части ул.Кабардинской проходит фотовыставка “Старый и новый Нальчик”

04.01.2023 | 16:26
Проспект Ленина 20-го века и новые дороги столицы республики… На пешеходной части улицы Кабардинской проходит фотовыставка «Старый и новый Нальчик». Здесь дети катаются на санках в парке, а других запечатлели с лыжами. И там, и там зима, но разница между фотографиями – почти в 60 лет. Новогодняя экспозиция знакомит жителей и гостей столицы с фотоисторией зимнего Нальчика. Подготовили ее по инициативе администрации города. Уникальные архивные снимки предоставил книгоиздатель Виктор Котляров. А современные – из коллекций местных авторов. Прикоснуться к “отпечаткам” разных эпох можно будет до конца января.   https://t.me/vestikbr
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