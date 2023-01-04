На пешеходной части ул.Кабардинской проходит фотовыставка “Старый и новый Нальчик”

Проспект Ленина 20-го века и новые дороги столицы республики… На пешеходной части улицы Кабардинской проходит фотовыставка «Старый и новый Нальчик».
Здесь дети катаются на санках в парке, а других запечатлели с лыжами. И там, и там зима, но разница между фотографиями – почти в 60 лет. Новогодняя экспозиция знакомит жителей и гостей столицы с фотоисторией зимнего Нальчика. Подготовили ее по инициативе администрации города.
Уникальные архивные снимки предоставил книгоиздатель Виктор Котляров. А современные – из коллекций местных авторов. Прикоснуться к “отпечаткам” разных эпох можно будет до конца января.
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