На пародроме «Чегем» сезон продолжается

Курорт отдыха на воздушных волнах в 2020-м заработал значительно позже обычного. Первые парапланеристы поднялись в небо лишь 10 июля. К этому времени – в предыдущие годы – сезон длился уже два с половиной месяца. Из-за коронавируса пришлось отменить все массовые акции и соревнования. Однако сейчас на парадроме отмечают необычайно высокий туристический спрос. Возник он еще летом и пока не снижается. На сегодня базу отдыха посетило больше людей, чем за полный сезон 2019-го.

Полет на параплане – не единственное, чем можно себя занять на курорте. Туристов ждут конные прогулки, трекинговые маршруты, а также скалодром на естественном рельефе. С прошлого года работает и экстрим-парк. Удивить отдыхающих может зиплайн – спуск по стальному канату над ущельем и рекой Чегем от одного берега к другому. Длина трассы – 150 метров, высота – 80, а время в пути – около 10 секунд. А еще – роупджампинг – прыжки на тросе со скалы. Все экстремальные развлечения – под контролем опытных инструкторов. Полетать наравне с горными орлами над Чегемским ущельем можно будет до конца сентября. Уже через месяц лётный сезон 2020-го у парапланеристов в КБР завершится.