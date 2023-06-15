В многоквартирных домах КБР меняют лифты

В Нальчике начали – в двух микрорайонах – на Тырныаузском проезде, а также на Атажукина и Московской. Замене подлежат подъемники, которым почти три десятилетия.
Новые будут работать быстро и бесшумно. На кнопках – надписи шрифтом Брайля, чтобы было удобно людям, у которых есть проблемы со зрением. В лифтах предусмотрен и так называемый «голосовой помощник»: он объявляет об остановках и называет номер этажа.
Кстати, кабины могут работать в разных режимах – перевозки пассажиров и грузов. Из них в Нальчике в этом году заменят 15 устройств для перевозки людей в многоэтажных домах.
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