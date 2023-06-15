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На памятники героям Великой Отечественной нанесут QR-коды.

На памятники героям Великой Отечественной нанесут QR-коды.

15.06.2023 | 09:12
Они помогут посетителям получить дополнительную информацию об исторических событиях, которым посвящены монументы.    Соответствующий закон подписал президент. Наносить QR-коды станут органы власти, в ведении которых находятся монументы и мемориальные комплексы. Развернутые информационные сообщения составят на основе архивных материалов. Они должны включать исторические справки, ссылки на документы и фотоматериалы. Разработчики проекта отмечают: сейчас век цифровых технологий, потому коды, отсылающие пользователей к проверенным данным  в интернете, - это хороший и практичный инструмент. Он в том числе поможет усилить интерес молодежи к важным событиям прошлого.   https://t.me/vestikbr
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