На памятники героям Великой Отечественной нанесут QR-коды.

Они помогут посетителям получить дополнительную информацию об исторических событиях, которым посвящены монументы. Соответствующий закон подписал президент.
Наносить QR-коды станут органы власти, в ведении которых находятся монументы и мемориальные комплексы. Развернутые информационные сообщения составят на основе архивных материалов. Они должны включать исторические справки, ссылки на документы и фотоматериалы.
Разработчики проекта отмечают: сейчас век цифровых технологий, потому коды, отсылающие пользователей к проверенным данным в интернете, - это хороший и практичный инструмент. Он в том числе поможет усилить интерес молодежи к важным событиям прошлого.
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